╚ difficile trovare un videogame per smartphone che abbia una dinamica di gioco originale, ma(per iOS 9.1 o superiori, ma anche per Android ) riesce nell'intento unendo tra loro due generi ben noti e apprezzati: i runner e i giochi di ritmo musicale.Per assicurare il successo di Lost in Harmony, si è scelto di utilizzare come colonna sonora alcuni dei brani più noti di musica classica, opportunamente rivisitati per meglio adattarsi al ritmo del gioco. In realtà, è anche possibile realizzare dei nuovi livelli utilizzando un qualsiasi brano della propria libreria musicale, ed è possibile condividere la propria creazione con gli amici o scaricare i livelli degli altri utenti.Altra caratteristica interessante di Lost in Harmony è la trama cha accompagna l'avventura del giocatore, che vede il giovane Kaito prendersi cura di Aya e della sua malattia. Al di là dei presupposti necessari per introdurre l'avventura, il gioco si presenta fondamentalmente come un gioco di runner ma con un'insolita vista frontale, dove il nostro protagonista deve schivare ostacoli, saltarli, raccogliere "polvere di stelle" per accedere ai sogni successivi (cioè ai nuovi schermi) il tutto a bordo di uno skate, e portandosi Aya sulle spalle.Ovviamente ci sono ambientazioni diverse, ed è possibile personalizzare tanto lo skate quanto il personaggio. Gli ostacoli si presentano a ritmo di musica (non sempre in realtà) e ci sono momenti in cui lo spirito del gioco musicale si presenta nella sua pienezza, chiedendo di premere a tempo le stelle che compaiono sullo schermo.Ci sono vari elementi che rendono il gioco piacevole da giocare: le ambientazioni sempre diverse (che si riflettono anche negli ostacoli) la musica originale del gioco (comunque piacevole e conosciuta, cosa che facilita il fatto di mantenere il ritmo necessario per completare i livelli) e la possibilità di creare nuovi livelli per mettersi alla prova con gli amici.Se siete amanti dei giochi musicali non potete lasciarvelo sfuggire, ma ricordatevi di portare sempre con voi le cuffie per riuscire ad apprezzarlo al meglio.Gli altri interventi di Domenico Galimberti sono disponibili a questo indirizzo