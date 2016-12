Avira Free Security Suite 2017

L'antivirus realizzato da Avira è uno dei software gratuiti più apprezzati in Rete. In questa nuova versione troviamo ulteriori strumenti per la sicurezza, tra cui Avira Phantom VPN che consente di utilizzare una Virtual Private Network per nascondere il proprio IP e navigare in anonimato (fino a un massimo di 500 MB di traffico mensile), il firewall, Scout Browser e Software Updater. Inoltre viene data la possibilità di provare per 30 giorni il tool System Speedup che consente di ottimizzare le prestazioni del PC agendo su diverse aree del sistema operativo.L'installazione diavviene attraverso una procedura online. In altre parole il file eseguibile che si scarica dal sito serve solo ad avviare il download dell'intero pacchetto dei programmi. La procedura non è immediata e per eseguirla occorre essere connessi a Internet.Attraverso il tool Avira Connect è possibile gestire i pacchetti compresi nella suite e decidere quali installare. Di default vengono installati automaticamente Avira Antivirus, System Speedup e Phantom VPN. L'utente può poi installare manualmente Browser Scout e Software Updater.Avira Antivirus offre una protezione in tempo reale da malware e integra un sistema anti-ransomware. Ha un'interfaccia intuitiva e per impostazione predefinita le protezioni sono tutte attive. Andando nel pannello di gestione è comunque possibile disabilitarle. Si può avviare una scansione in qualsiasi momento e controllare l'aggiornamento delle definizioni.Cliccando sulle icone con la ruota dentata è possibile accedere alle impostazioni dei vari moduli. Si può ad esempio scegliere i tipi di file da controllare o come deve comportarsi l'antivirus quando rileva una minaccia. In qualsiasi momento è possibile ripristinare i valori standard che sono quelli consigliati per una protezione ottimale.Avira Phantom VPN consente di navigare sul Web offuscando il proprio IP e proteggendo i dati personali da qualsiasi tracciamento. Si può modificare la posizione virtuale e navigare come se ci trovassimo in un altro Paese. In questo modo è possibile anche bypassare le restrizioni geografiche imposte dai provider. Abbiamo a disposizione 500 MB di traffico mensile, che registrandosi possono diventare 1 GB.System Speedup è un tool per l'ottimizzazione del sistema. La versione gratuita consente di agire su pochi elementi, per questo potrebbe non risultare efficace per chi ha esigenze particolari. Consente di correggere gli errori del registro, eliminare i file spazzatura e cancellare le tracce della navigazione su Internet.Avira Software Updater monitora i programmi installati nel PC avvertendoci se sono disponibili eventuali aggiornamenti. In questo modo è possibile tappare prontamente eventuali falle che potrebbero esporci ad attacchi da parte dei pirati informatici.Avira Scout, infine, è un browser basato su Google Chrome: non salva i dati di utilizzo dell'utente, è in grado di rilevare i siti pericolosi e forza a usare il protocollo HTTPS, in modo che le comunicazioni vengano crittografate per impedire di essere spiati durante le attività online.Avira Free Security Suite 2017 è sicuramente una buona scelta per chi vuole mettere al sicuro il proprio PC a costo zero. Il nome, però, può trarre un po' in inganno, perché le "Security Suite" integrano di solito anche sistemi antispam e protezione per le transazioni bancarie. Il pacchetto forte di Avira è sicuramente l'antivirus, capace di offrire una protezione in tempo reale dalle minacce che è possibile incontrare su Internet. Gli altri tool sono messi nella suite più che altro per cercare di spingere l'utente ad effettuare l'aggiornamento alla versione Optimization o Total che hanno un costo rispettivamente di 44,95 euro e 84,95 euro. Di conseguenza, le continue finestre pubblicitarie potrebbero risultare per alcuni molto fastidiose.Carla Felicetti