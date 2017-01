Anche Microsoft ha deciso di lanciarsi nel mercato delle app dedicate ai selfie. E lo fa in grande stile, per il mercato iOS, proponendo un'app che era stata testata nei mesi scorsi nei laboratori Microsoft Research. Si chiamae consente di modificare l'autoritratto appena scattato, o una foto presente nell'archivio immagini, con pochi semplici tap. Microsoft Selfie dispone di 13 filtri per il ritocco dell'immagine, inoltre è possibile regolare l'intensità dell'effetto utilizzando il cursore presente a centro schermo. Infine, possiamo condividere il selfie su Facebook, via messaggio ed email. Vediamo in che modo.Installiamo Microsoft Selfie scaricandola dall'Apple Store (l'app è disponibile anche per dispositivi Android ). Al primo avvio ci verrà richiesto di scattare una nuova foto o di utilizzarne una della nostra galleria fotografica. Scegliamo Take Photo e facciamo tap su OK.All'avvio della fotocamera, Microsoft Selfie imposta il filtro Denoise per eliminare eventuali "rumori" dell'immagine. Scegliamo l'inquadratura giusta e scattiamo la foto premendo il pulsante con la macchina fotografica blu. Riguardiamo lo scatto e se non siamo soddisfatti tappiamo Retake.Microsoft Selfie dispone di tredici filtri attivabili semplicemente con un tap. ╚ possibile modulare l'intensità del filtro semplicemente spostando il cursore presente a video, verso sinistra o verso destra. ╚ inoltre possibile, con il pulsante Compare, confrontare la foto originale con quella filtrata.Soddisfatti del risultato, tappiamo Save/Share e poi OK per permettere a Selfie di accedere alle nostre foto. Scegliamo quindi se condividere l'immagine su Facebook oppure inviarla tramite iMessage, email o sul cloud, utilizzando il pulsante blu con il simbolo della condivisione.