New Christmas Foto Frame

L'applicazione di cui vorrei parlarvi oggi è veramente molto semplice ma, visto il periodo, si tratta di un'app che probabilmente farà comodo a molti. Parliamo infatti diapplicazione per iOS 8.2 o superiori, che vi permetterà di creare delle originali cartoline di auguri natalizi da spedire in questi giorni.Si tratta di una raccolta di "cornici" e sagome a tema natalizio ove inserire i propri scatti, al fine di ottenere una cartolina di auguri personalizzata e sperabilmente originale. L'utilizzo dell'app è di semplicissimo: basta scattare una foto (o selezionarne una dalla propria libreria), scegliere la cornice o sagoma desiderata, spostare e ridimensionare la foto in modo tale da meglio adattarla alla cornice selezionata, e salvare il risultato finale nel rullino fotografico (o condividerlo direttamente attraverso le consuete modalità). Non è possibile ruotare, modificare la luminosità, o applicare effetti di alcun tipo: l'app è intesa come qualcosa di estremamente semplice.L'applicazione è gratuita, se si accetta di subirsi un po' di pubblicità, altrimenti si può accedere alla versione a pagamento (1,99 euro) priva di qualsiasi annuncio. All'atto pratico, il risultato finale non cambia: anche con la versione gratuita è possibile condividere o salvare il risultato finale senza alcun limite.Le cornici incluse nell'app sono molte ma non tantissime (circa trenta) qualcuna originale, qualcun'altra un po' meno, ma tutte comunque di discreta qualità e con stili abbastanza differenti, così da accontentare tutti i gusti. In questa breve recensione potete vederne alcuni, ma considerando che l'app è gratuita potete sicuramente scaricarla per provarli di persona.Gli altri interventi di Domenico Galimberti sono disponibili a questo indirizzo