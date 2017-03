Con gli smartphone di nuova generazione è facile tenere il proprio mondo sempre nel palmo della mano. I moderni device sono infatti in grado di svolgere qualsiasi attività, ma hanno un solo grande tallone d'Achille: la batteria; il che, tradotto, significa poche ore di operatività a schermo acceso. Tra le app più installate ci sono quelle dei social network, Facebook in primis, ma non tutti sono al corrente del fatto che l'app di Mark Zuckerberg è tra i principali responsabili del prosciugamento dei nostri accumulatori: tra notifiche, video che si aprono in automatico e app correlate come Messenger, lo smartphone tende a scaricarsi in breve tempo.Il social in blu è però entrato a far parte della nostra vita e farne a meno è praticamente impossibile. Come farlo convivere serenamente con la nostra batteria? La soluzione c'è e si chiama. Una versione ufficiale dell'app più snella graficamente che permette di collegarsi al padre di tutti i social network anche se non si dispone di una connessione eccellente. E non è tutto. A rendere più accattivante Facebook Lite ci pensa anche un significativo risparmio di carica della batteria; le funzionalità invece, almeno le più importanti, sono state lasciate praticamente intatte.Facebook Lite può essere scaricata dal Play Store di Android (non è ancora disponibile per iOS). Già in fase di installazione possiamo notare la prima differenza in termini di megabyte da scaricare tra la versione Lite e quella "standard".Installata l'app tappiamo sulla sua icona per accedere alla classica schermata di Facebook, solo leggermente più snellita graficamente. Inseriamo i dati (email o cellulare e password) e attendiamo il caricamento della nostra bacheca. Se sullo smartphone è già installata la versione completa di Facebook ci verrà chiesto se intendiamo continuare con quel profilo.Facebook Lite ha quasi tutte le funzionalità della versione completa. Una volta aperta potremo, infatti, controllare la bacheca, inviare messaggi e vedere le notifiche.Ma analizziamola un po' più in dettaglio la sua interfaccia grafica semplificata.Bacheca: in alto a sinistra è presente il tasto corrispondente alla bacheca. Quando ci saranno nuove notizie pubblicate da amici o dalle pagine alle quali abbiamo messo "Mi piace" il tasto indicherà un piccolo numero bianco contornato da un quadrato rosso (in gergo si chiama "badge"). A quel punto con un semplice tap daremo vita al refresh della bacheca.Richieste amicizia: di fianco al tasto della bacheca, invece, è possibile accedere all'area dedicata alle richieste di amicizia, dalla quale potremo accettarle o rifiutarle. In caso di nuove richieste di amicizia il tasto corrispondente verrà arricchito da un badge che indicherà il numero di richieste ricevute.Messaggi: cliccando sull'icona a forma di fumetto si potrà invece accedere alla sezione messaggi. Da qui potremo poi scegliere se scorrere i messaggi in ordine cronologico tra gli ultimi inviati, accedere alla messaggistica di gruppo (i messaggi inviati a più persone contemporaneamente) o se scorrere la lista dei contatti per scegliere a chi scrivere.Notifiche: toccando il tasto che raffigura il piccolo globo si accede invece alla lista delle notifiche. Anche in questo caso il numero corrispondente di nuove notifiche apparirà di fianco al globo, così da esserne prontamente informati.Ricerca: la lente di ingrandimento ci permette invece di cercare persone, gruppi o fan page su Facebook con tanto di cronologia delle ricerche recenti.Impostazioni: dalle tre linee orizzontali sull'estrema destra possiamo accedere alle varie funzionalità di Facebook, ai nostri gruppi, alle pagine da noi gestite e soprattutto alle impostazioni della stessa app.Post: Come di consueto, sulla bacheca sarà possibile cliccare accanto alla nostra foto dove c'è scritto A cosa stai pensando? per poter pubblicare i nostri post preferiti.Di seguito riportiamo i risultati di alcuni nostri test empirici che mostrano chiaramente le differenze tra le due versioni e alcune considerazioni nell'utilizzo di tutti i giorni.Batteria: pur restando acceso in primo piano solo per 7 minuti e 59 secondi ha consumato 25 mAh di batteria;Memoria: appena scaricato occupa 145 MB di spazio nel telefono;Apertura app: si apre agevolmente, ma a volte presenta rallentamenti nel caricare la bacheca;Condivisione: ╚ possibile condividere foto con Telegram, WhatsApp e altri social. Inoltre gli stati sono personalizzabili con colori e slideshow.Batteria: in 17 minuti e 8 secondi ha consumato 28 mAh. In pratica, a parità di consumo rispetto all'app standard ha consentito un tempo di utilizzo pari al doppio;Memoria: appena scaricato occupa solo 8 MB;Apertura app: carica agevolmente la bacheca e tutte le altre funzionalità;Condivisione: in questo caso manca la possibilità di condividere le foto esternamente con altre app e non è possibile personalizzare i propri post come avviene invece nella versione completa.