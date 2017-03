rientra in quella categoria di giochi vintage dall'aspetto pixellato (o pixelloso che dir di voglia) dalla dinamica semplice, ma spesso più divertenti di tanti altri titoli blasonati dalla grafica più sofisticata.Level With Me è a metà strada tra il puzzle game e il rompicapo: lo scopo del gioco è quello di tenere un'asta in equilibrio fino al raggiungimento di un determinato obiettivo, che può essere a tempo (come mantenere in equilibro una palla da bowling o un pallone da spiaggia per un certo numero di secondi), a numero di eventi (come tenere in equilibrio 10 persone che cadono poco alla volta dall'alto) e molto altro ancora.Per mantenere l'equilibrio si utilizzano delle bolle d'aria che spingono l'asta dal basso; il consiglio è quindi quello di giocare a due mani, così da avere subito sotto controllo la possibilità di generare bolle da entrambi i lati, ma per i meno esigenti Level With Me rimane un gioco che si può governare anche con un solo pollice.La fantasia dei programmatori non manca: in alcuni quadri occorre trovare la giusta inclinazione per dirigere un'automobile verso un bersaglio, in altri occorre schivare delle bombe o comporre un hamburger raccogliendo i vari componenti a destra e a manca, o ancora far scoppiare due palloncini (dai due lati dell'asta) facendo spostare un riccio (e stando attenti, contemporaneamente, a non far cadere i palloncini).Se vi stancate della modalità casuale di generazione degli schermi, potete cimentarvi per ottenere il record su un determinato schema di gioco, per esempio (il più classico e semplice) sul mantenere in equilibrio il maggior numero di persone sull'asta.Level With Me è un gioco semplice e coinvolgente, soprattutto perché le partite non durano mai troppo tempo; in questo modo il gioco non diventa mai invadente. Considerato il fatto che è gratuito (a meno di voler eliminare la pubblicità che compare di tanto in tanto) si può scaricare e provare senza troppi pensieri.Gli altri interventi di Domenico Galimberti sono disponibili a questo indirizzo