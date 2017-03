Se siete dei professionisti della Rete probabilmente conoscerete già Plesk , il software che permette di gestire in pochi clic gli spazi di Web hosting offerti ai clienti. Chiunque lo utilizzi conosce perfettamente quali sono i suoi vantaggi, ma se volessimo gestire Plesk anche dallo smartphone? Potremmo pur sempre accedere al pannello tramite il browser del telefonino, ma potrebbe risultare scomodo: bisognerebbe inserire di volta in volta le credenziali d'accesso che, per buona norma, non devono essere semplici da ricordare a memoria. La soluzione più comoda è ricorrere a, l'app ufficiale scaricabile gratuitamente dal Play Store e dall' App Store . In un tap potremo accedere al nostro spazio hosting e gestire tutti i domini configurati in tutta comodità. La sua configurazione è abbastanza semplice: basta installarla e configurare le credenziali d'accesso per ritrovarsi subito nel pannello di amministrazione di Plesk. Scopriamo subito come farlo su Android.Accediamo al Play Store e scarichiamo l'app gratuita Plesk Mobile. Avviamola e compiliamo i campi mostrati con l'indirizzo, il nome utente e la password associati al nostro pannello Plesk. Confermiamo con Aggiungi.Apparirà l'elenco dei domini configurati tramite Plesk. Da qui possiamo gestire i file presenti nel nostro hosting space, così come sfruttare tutte le altre funzionalità offerte dal pannello di gestione più amato dai sistemisti.Tappiamo su Gestisti in Plesk per far apparire una versione mobile del pannello Plesk che generalmente utilizziamo da PC. Da qui possiamo aggiungere nuovi domini, cambiare le impostazioni del nostro hosting e sfruttare tutte le funzionalità offerte da Plesk.Ritorniamo all'interfaccia grafica principale di Plesk Mobile. Per dare un'occhiata alla quantità di risorse attualmente utilizzate dal sito Web hostato, tappiamo su Utilizzo delle risorse. Verrà visualizzato un completo quadro di insieme che mostra lo spazio utilizzato.