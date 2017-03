CD DVD Cover Pro - Disc Label Lite

Anche se Apple ha abbandonato ormai da tempo il lettore ottico sulle proprie macchine (nonché software come iDVD , che permetteva di creare in modo semplice e immediato dei DVD video con i propri filmati e le proprie fotografie) ci sono casi in cui la distribuzione di materiale su questo tipo di supporti può ancora avere senso, per esempio per donare il ricordo di un evento a tutti i partecipanti (spettacolo di fine anno di una scuola musicale o teatrale), per consegnare il materiale di studio a un gruppo di persone o per qualsiasi altro esempio vi possa venire in mente.In queste situazioni è sempre opportuno confezionare il prodotto nel migliore dei modi, ma se non siete avvezzi a maneggiare programmi di grafica e fotoritocco può venirvi in aiuto, un'app che permette di ottenere in pochissimo tempo una copertina di sicuro effetto.CD DVD Cover Pro consente di scegliere tra numerosi layout che includono sia il disco (o più dischi, anche di diversa dimensione) sia gli innumerevoli tipi di confezione disponibile: CD Cover, Booklet, DVD Cover (normale o slim), CD Jewel Case, Blu-ray ecc.Selezionato il layout (i più esigenti possono crearne anche uno personalizzato) non dovete fare altro che inserire l'immagine di sfondo selezionando una di quelle disponibili o importando una foto; dopodiché il lavoro può essere personalizzato con del testo (lineare o circolare) al quale applicare diversi effetti (ombreggiature, gradienti, rotazioni ecc.) o ulteriori fotografie, che a loro volta possono essere ritagliate, ruotate, ridimensionate o caratterizzate con altri effetti.Completata l'opera non resta che stampare quanto creato o esportare l'immagine per elaborazioni successive o stampe future, ma qui interviene l'opzione di pagamento: se è vero che l'app è gratuita, è anche vero che senza comprare la versione full (a 14,99 euro) ci ritroveremo un antiestetico watermark. Perlomeno è possibile testare l'applicazione nella sua completezza e senza limiti funzionali, così da decidere se l'acquisto può essere valido o meno.Gli altri interventi di Domenico Galimberti sono disponibili a questo indirizzo