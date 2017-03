Nel lontano agosto di due anni fa Poste Italiane lanciò un servizio sperimentale di prenotazione del ticket nelle principali città italiane. Il servizio, oggi, si è diffuso su buona parte del territorio nazionale ed è accessibile a tutti i cittadini (almeno quelli nei centri urbani più rilevanti a livelli di clientela). Perché, dunque, mettersi in fila alle Poste per attendere il proprio turno quando il "numerino" può essere richiesto direttamente dal cellulare?La funzione Prenota Ticket è presente nella schermata principale dell'applicazione mobile di Poste Italiane, disponibile per Android e iOS ; il servizio può essere utilizzato solo durante gli orari di apertura degli sportelli. Vediamo in dettaglio come si usa l'app Android per prenotare il turno allo sportello.Cerchiamo l'applicazionesul Play Store e installiamola nello smartphone. Al termine del processo lanciamo l'applicazione utilizzando l'icona presente sulla schermata Home e clicchiamo sul pulsante PRENOTA TICKET.Nella schermata seguente usiamo il campo Cerca per scovare l'ufficio postale abilitato al servizio (sulla mappa consideriamo solo i marker di colore verde). Nella schermata successiva consultiamo i servizi disponibili e tappiamo sull'icona corrispondente alla prenotazione, sulla destra.La schermata successiva ci proporrà tutti gli orari disponibili per la prenotazione del ticket. Tappiamo su quello di nostro interesse. Il sistema confermerà la prenotazione del ticket con una finestra popup. Tappiamo sul bottone OK per visualizzare il QR Code.Una notifica sul cellulare ci farà da promemoria per il ticket. Raggiungiamo l'ufficio postale e avviciniamo il QR Code della prenotazione all'erogatore dei biglietti. In breve tempo verrà rilasciato il ticket con il numero, che verrà chiamato all'orario di prenotazione.Se per un qualsiasi motivo non possiamo recarci all'ufficio postale all'ora stabilita, possiamo cancellare l'appuntamento utilizzando il pulsante Annulla Prenotazione messo a disposizione dall'app.