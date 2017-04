Tre le app classificate su iTunes comesi trovano spesso applicazioni semplici ma d'impatto, o comunque dotate di qualche particolarità che le rende interessanti dal punto di vista grafico o da quello del gameplay.Una delle app proposte in questo periodo è(per iOS 6 o superiori), un puzzle game che rispecchia in pieno le caratteristiche appena menzionate e che, inoltre, è gratuito (a meno che non vogliate comprare aiuti e suggerimenti extra, o particolari schemi di gioco).Lo scopo del gioco è preso detto: vi troverete di fronte ad uno schema composto da figure geometriche di vario colore, in una rappresentazione che ricorda le piegature dei fogli utilizzati per realizzare origami; scegliendo uno dei colori disponibili, e toccando una figura dell'area di gioco, si scateneranno una serie di pieghe da origami che riempiranno l'area selezionata del colore scelto. In un numero limitato di mosse, dovrete rendere uniforme tutto lo schermo, cioè tutto dello stesso colore.Se i primo quadri sono fin troppo semplici, arriverete presto a schemi di gioco che richiedono qualche sforzo (e qualche mossa) in più, e proseguendo le cose diventeranno molto più complicate: con tre o quattro mosse disponibili le scelte sono abbastanza limitate, ma arrivando a o nove o dieci mosse il compito è decisamente più arduo, tanto da sembrare impossibile senza chiedere suggerimenti (e a quel punto, se proprio non ce la fate, possono subentrare anche gli acquisti in-app). La strategia è quella di uniformare con lo stesso colore porzioni di quadro sempre maggiori, fino ad arrivare ad avere solo due colori di cui almeno uno in un'area unita: a quel punto il gioco è fatto, ma bisogna arrivare in questa condizione in un numero limitato di mosse, e questa è la difficoltà principale...Le modalità di gioco sono tre: quella classica (denominata Viaggio) che consiste nell'affrontare gli schemi in ordine crescente di difficoltà, la sfida giornaliera (per confrontarvi online con gli altri giocatori) e la modalità che vi consente di creare nuovi schemi o affrontare quelli realizzati dagli altri giocatori (alcuni dei quali sono, esteticamente, molto originali).Kami 2 è sicuramente un puzzle game interessante da provare per tutti gli amanti del genere, o anche per chi sta cercando qualcosa di diverso ed originale per variare la propria esperienza di gioco su iPhone e per mettere alla prova il proprio spirito di osservazione, perché è indispensabile cogliere la giusta sequenza di variazioni per arrivare al risultato finale.Gli altri interventi di Domenico Galimberti sono disponibili a questo indirizzo