Giocare è una delle attività preferite da chi trascorre buona parte della giornata al PC: un passatempo piacevole che lo diventa ancor più se può essere fatto senza spendere un centesimo. La soluzione, del tutto legale, si chiama, il tool sviluppato da Electronic Arts che a fronte di una semplice registrazione online consente di scaricare e installare giochi completi di nuova generazione con tanto di licenza d'uso gratuita e illimitata: parliamo di nomi del calibro di Sim City, Prince of Persia e Battlefield, giusto per citarne alcuni. Il bello è che avviando il gioco direttamente da Origin possiamo archiviare i salvataggi nel cloud e continuare le nostre partite anche da altri computer su cui è presente il software. Il client di Origin può essere installato su PC (Windows 7 SP1 o successivo, processore da 1 GHz e 512 MB di RAM) e Mac (OSX 10.7 o superiore, Intel Core 2 Duo). Inoltre, periodicamente verranno rilasciati nuovi giochi: quindi occhi aperti e buon divertimento.Avviamo il browser Internet e raggiungiamo l' home page della piattaforma di gioco, quindi clicchiamo in basso su Registrati. Nella finestra che si apre digitiamo la nostra nazionalità e la data di nascita, accettiamo la licenza d'uso e proseguiamo premendo Avanti.Verrà mostrato un form online da compilare: indichiamo il nostro indirizzo email, scegliamo una password e un ID pubblico (il nostro nickname). Forniamo anche nome e cognome e clicchiamo Avanti. Spuntiamo Non sono un robot, rispondiamo al quiz, clicchiamo Avanti e poi Crea account.Verremo reindirizzati alla nostra home page su Origin. Scarichiamo e installiamo il client (nel caso di Windows il file è OriginThinSetup.exe seguendo la procedura guidata mostrata a schermo.Al termine, clicchiamo due volte sull'icona di Origin che troviamo in basso sulla system tray, di fianco all'orologio di Windows: quando compare l'interfaccia inseriamo l'ID (o l'indirizzo di posta elettronica con il quale ci siamo registrati) e la password associata all'account. Procediamo quindi cliccando Accedi.Nella schermata successiva impostiamo le regole per gestire la privacy. Se non vogliamo essere contattati da altri utenti Origin scegliamo Nessuno dal menu a tendina Chi può visualizzare il mio profilo e togliamo il segno di spunta da tutte le voci. Proseguiamo con Continua.Torniamo così nella nostra home page su Origin: clicchiamo su Giochi gratuiti e selezioniamo la voce Offre la ditta. Verremo reindirizzati alla pagine dedicata al gioco gratuito del momento. Subito sotto la sua presentazione, clicchiamo su Ottienilo ora e poi su Scarica con Origin.Scegliamo la lingua disponibile e clicchiamo Accetta. Lasciamo invariate le opzioni di default e premiamo Continua. Spuntiamo Ho letto e accetto gli accordi di licenza di cui sopra e clicchiamo Continua. Terminato il download, verrà installato il gioco. Al termine premiamo Gioca.Una volta installati i giochi possiamo farli partire direttamente dall'interfaccia di Origin cliccando sulla voce in alto I miei giochi. Troveremo elencati i titoli installati; passando il mouse su uno di essi comparirà una piccola finestra: facciamo clic su Gioca per avviare il gioco oppure sul pulsante i per visualizzarne le informazioni o disinstallarlo (in tal caso andiamo nella scheda Dettagli e clicchiamo su Disinstalla).Origin offre anche la possibilità di provare i nuovi giochi per 10 giorni durante i quali i progressi ottenuti vengono salvati. Se, successivamente, decideremo di acquistare il gioco, potremo riprendere la partita dal punto in cui l'abbiamo interrotta. Per visualizzare questa categoria di giochi e installarli clicchiamo su Giochi gratuiti/Versioni di prova, quindi sul pulsante Ottienilo ora in corrispondenza del gioco che vogliamo provare.Origin dispone della funzionalità di salvataggio sul cloud dei dati del gioco, che consente di accedere e continuare a giocare da qualsiasi PC sul quale è installato il programma. Per assicurarci che tale funzione sia attiva, avviamo Origin, effettuiamo l'accesso, andiamo nel menu Origin/Impostazioni applicazione e nella scheda Generale assicuriamoci che sia spuntata Attiva memorizzazione su cloud per tutti i giochi supportati. I dati di salvataggio verranno sempre sincronizzati col cloud. Per sapere invece quanto spazio cloud sta utilizzando un gioco, dall'interfaccia principale clicchiamo su I miei giochi, passiamo il mouse sul titolo di nostro interesse, clicchiamo sul pulsante i, andiamo in Cloud storage (se la scheda non c'è, vuol dire che il gioco non supporta il salvataggio cloud) e controlliamo l'indicatore Utilizzo di cloud storage.