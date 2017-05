è la classica app che crea effetti vintage per le foto. Come facilmente immaginabile, questo genere di applicazioni dà il meglio di sé sugli smartphone (dove le foto vengono solitamente scattate) e non a caso la stessa è disponibile anche per iPhone Android . La versione in prova in questo articolo è invece quella per computer, in particolare per macOS, anche se lo stesso software è disponibile con le medesime caratteristiche anche per Windows e GNU/Linux.L'app in sé è veramente quanto di più semplice e immediato si possa immaginare: si seleziona un'immagine dalla propria libreria fotografia (o da qualsiasi cartella del computer) e si applicano uno o più effetti di quelli elencati nella barra inferiore; effetti che sono accuratamente divisi in quattro categorie: effetti retrò, effetti di luce, vignettature e cornici.Gli effetti retrò (quelli principali, che danno il nome al software) sono una ventina, ma agendo sulle impostazioni sempre accessibili sul lato destro dell'interfaccia, possiamo sbizzarrirci a modificarli come più ci aggrada agendo su contrasto, luminosità, saturazione, bilanciamento dei colori, disturbo e così via.Anche gli effetti di luce e di vignettatura sono interessanti, sia perché disponibili in una buona varietà (in particolare la vignettatura, che non si riduce alla classica circolare, ma propone ben cinque diverse varianti) sia perché l'intensità dei due effetti è comodamente regolabile per adattarla al meglio ai propri gusti e alla foto selezionata.Infine le cornici, non strettamente necessarie, ma spesso utili per dare un tocco finale all'elaborazione. In questo caso, non tutte le cornici sono di ottimo gusto, ma quelle più classiche che scontornano l'immagine dandogli la classica apparenza vintage sono ben realizzate, ed è anche possibile selezionare il taglio con forma quadrata per il risultato finale, che potrà poi essere condiviso sui vari social network.Se vogliamo trovare un difetto a questo software possiamo cercarlo nella mancanza di un qualsiasi strumento per ritagliare l'immagine o regolarne in modo preciso la rotazione: le uniche opzioni possibili in tal senso sono il taglio quadrato finale (sul quale non abbiamo comunque possibilità di azione) e la rotazione di 90 gradi. Considerando però che l'applicazione è gratuita e ben realizzata, vale sicuramente la pena scaricarla per provarla.Gli altri interventi di Domenico Galimberti sono disponibili a questo indirizzo