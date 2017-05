Se siete appassionati di supereroi e state già programmando di andare a vedere Injustice 2 (in uscita in questi giorni) non potete lasciarvi scappare l'omonimo videogioco, tanto più se si tratta si un prodotto tecnicamente valido e gratuito.(per iOS 10 o superiori) è il classico piacchiaduro in cui vi troverete a impersonare uno dei numerosi personaggi dell'universo DC Comics , con una dinamica di gioco semplificata e adattata all'utilizzo sugli schermi dei dispositivi touch, e il consueto sistema di potenziamenti graduali e sblocco di nuovi personaggi e abilità che tanto va di moda ultimamente (e che permette di aggiungere numerose opzioni di acquisti in-app per chi non ha la pazienza di migliorare gradualmente nei combattimenti).Le battaglie, che si susseguono coma una campagna di missioni (seguendo un certo filone che racconta un po' la sotria del film) prevedono la scelta di una squadra di supereroi, che si alterneranno durante il combattimento con gli avversari. Scordatevi i classici quattro pulsanti delle console, con tanto di innumerevoli combo più o meno improbabili e coreografiche: qui si gioca su un piccolo schermo touch senza pulsanti fisici, quindi le mosse si riducono ad un attacco veloce che si esegue col tap sulla parte destra dello schermo, e tre attacchi più importanti che si eseguono strisciando il dito in avanti, verso il basso o verso l'alto. Non mancano ovviamente la fuga all'indietro e il tasto per parare i colpi avversari, e se siete rimasti un po' delusi dalla poca varietà nelle scelte di attacco, sappiate che avrete a disposizione anche due diversi attacchi speciali e un superattacco che si caricano durante il combattimento e si attivano premendo appositi pulsanti.Per aggiungere varietà ai combattimenti è possibile richiamare a piacimento uno dei personaggi scelti per la propria squadra di attacco, mentre la longevità del gioco è assicurata dall'altro numero di missioni, personaggi sbloccabili e potenziamenti, con un sistema di avanzamento che sarà gradito a molti ma odiato da altri.Tecnicamente parlando, come accennato sopra (e visibile in parte anche dagli screenshot) il gioco si pone su alti livelli, sfruttando in modo adeguato il potenziale di iOS e dell'hardware Apple. Considerato il fatto che è gratuito, non vi resta che provarlo.Gli altri interventi di Domenico Galimberti sono disponibili a questo indirizzo