Matter - Create and design 3D effects with photos

Quando parliamo di fotografia e di applicazioni di fotoritocco su un cellulare, nella stragrande maggioranza dei casi immaginiamo applicazioni in grado di offrire una serie di filtri preconfezionati (anche se spesso configurabili con molte opzioni) o le più comuni opzioni di regolazione delle immagini. In alcuni casi abbiamo a che fare con app più elaborate, come Pixelmator , che permettono di lavorare su più livelli, con modalità simili a quello che si farebbe (con tutte le limitazioni del caso) su un normale computer. Infine ci sono quelle app in grado di distinguersi per l'originalità dell'elaborazione effettuata, come quella che andremo a recensire oggi:Come dice il nome stesso, questa applicazione (per iPhone o iPad con iOS 9 o superiore) permette di inserire nelle foto degli oggetti geometrici 3D, di forma regolare (per dare un tocco futuristico o fantascientifico agli scatti) o creati in modo tale da sembrare elementi del paesaggio (come rocce o palazzi). L'app consente di agire su ogni aspetto 3D dell'elemento inserito, permettendo di aggiungerlo come se fosse un oggetto solido o in modalità wireframe, trasparente, opaco o riflettente. Se vi perdete nel posizionamento dell'elemento 3D, ci sono dei pulsanti che consentono di ripristinare, singolarmente, rotazione e posizione di default.La scelta degli oggetti è veramente vasta ed è possibile scaricarne di nuovi, importare oggetti propri creati con altri software, nonché comprare pacchetti tematici di elementi più o meno elaborati. Dopo aver scelto e posizionato l'oggetto, possiamo conferire ulteriore realismo alla nostra composizione andando ad aggiungere un'ombra, posizionata e sfumata a piacimento e, se necessario, tramite una maschera (che possiamo definire in modo accurato zoomando a piacere sulla foto) si riescono a nascondere alcuni elementi per perfezionare il lavoro.Ovviamente si possono inserire anche più oggetti, ognuno con le proprie opzioni di elaborazione (quando si passa a un nuovo oggetto, però, non sarà possibile tornare ad editare gli oggetti precedenti, che verranno considerati parte dell'immagine) e condividere il risultato finale verso altre app o sui social network secondo le più classiche opzioni. L'ultima opzione di cui vorrei parlare è la possibilità di creare un video (della durata di una quindicina di secondi) con l'oggetto che si muove ruotando sugli assi X, Y, Z, e "pulsa" a tempo di musica.L'app non è gratuita (lo è stata in passato tra le offerte di Apple) ma il costo è davvero irrisorio considerando la possibilità di aggiungere effetti sicuramente interessanti e originali alle proprie immagini.Gli altri interventi di Domenico Galimberti sono disponibili a questo indirizzo