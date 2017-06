è un piccolo programma gratuito, facile da usare, per convertire video in molteplici formati. Utilizza l'encoder FFmpeg che supporta la maggior parte dei formati video in circolazione tra cui MP4 e AVI. Per rendere veloce la conversione integra una serie di profili che possono essere selezionati per configurare in modo automatico i parametri di conversione in base al tipo di dispositivo che dovrà riprodurre il filmato. Offre anche la possibilità di estrarre l'audio dai filmati nei formati AC3, M4A, MP3, OGG, WAV o WMA.L'interfaccia del programma è semplice ed essenziale. ╚ possibile scegliere di convertire velocemente il video utilizzando i profili oppure specificare manualmente i parametri.La prima cosa da fare, quindi, è cliccare su Profile e selezionare il profilo preferito. Ce ne sono a sufficienza per ogni tipologia di dispositivo: purtroppo tra i vari profili non ci sono quelli per conversioni in Full HD.Selezionando Manual conversion c'è la possibilità di impostare i parametri di conversione manualmente, ma in questo caso lo si deve fare con linea di comando e non è sicuramente altrettanto intuitivo.Dopo aver selezionato il profilo, cliccando su Browse si deve scegliere dove salvare i file convertiti. Si può anche optare per la stessa cartella del file di origine spuntando la casella Same as the input file. Quando tutto è pronto basta cliccare su Convert e scegliere i file video da convertire. Si possono anche selezionare più file per volta.Il processo di conversione inizia subito dopo aver cliccato sul tasto Apri. Una finestra ci permette di visualizzare lo stato di avanzamento ed eventualmente interrompere la conversione. Al termine basterà cliccare su Show Files per aprire la cartella di destinazione con i file convertiti.Eusing Free Video Converter 2.0 è uno di quei programmi essenziali adatto a chi deve fare piccole conversioni al volo. I suoi pregi sono il fatto che è gratuito, che non ha pubblicità e che non imprime nei video alcun watermark. ╚ adatto però solo per chi vuole convertire video per vecchi dispositivi o estrarre l'audio da un filmato. Non è adatto, invece, per conversioni a risoluzioni elevate e non sfrutta la velocità del calcolo in parallelo. Di conseguenza non è molto veloce.Carla Felicetti