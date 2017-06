sudo tune2fs -l /dev/sda7

sudo fdisk -l

sudo tune2fs -l /dev/sda7 | grep mount

sudo tune2fs -c 20 /dev/sda7

sudo tune2fs -L "etichetta" /dev/sda7

sudo tune2fs -L "" /dev/sda7

sudo tune2fs -l /dev/sda7 | grep -i name

sudo tune2fs -i 10d /dev/sda7



sudo tune2fs -l /dev/sda7 | grep -i check

Last checked: Thu Apr 30 18:40:25 2015

Check interval: 864000 (1 week, 3 days)

Next check after: Sun May 10 18:40:25 2015



Tutti i nostri dati vengono memorizzati su dischi (magnetici o SSD). Ed è per questo motivo che prendersene cura è molto importante: certo, esiste il backup, ma sarebbe comunque una buona idea evitare di perdere file perché non si è curato il supporto di memorizzazione principale. Sui sistemi GNU/Linux lo strumento migliore per assicurare lunga vita ai propri file è il controllo periodico del filesystem: la deframmentazione non è particolarmente importante, ma si deve comunque controllare la struttura per correggere eventuali blocchi danneggiati. Eseguire manualmente il controllo può essere fastidioso, anche perché si deve smontare la partizione da sottoporre a fsck. Per fortuna esiste, contenuto nel pacchetto e2fsprogs, un comando che ci offre la possibilità di configurare il controllo periodico dei dischi all'avvio del sistema. Il programma funzione con tutti i filesystem Ext2 o successivi ed è molto semplice da usare.La prima cosa da fare con tune2fs è controllare l'attuale stato del disco rigido. Anche per accedere in lettura servono privilegi di amministrazione, quindi basta usare il comandoper leggere le informazioni sulla partizione 7 del disco rigido. Utilizzandoè possibile conoscere le partizioni.Con il comandoè possibile controllare il numero attuale di montaggi massimi di un filesystem prima che venga sottoposto ad un controllo all'avvio del sistema. Se il valore indicato è -1 significa che non si tiene conto del numero di volte in cui la partizione è stata montata. Per cambiarlo basta dare un comando del genere:. In questo modo il filesystem verrà automaticamente controllato dopo 20 montaggi.Un'altra funzione utile consiste nell'impostazione di una etichetta ad una partizione. Per farlo basta usare l'opzioneNel caso si voglia cancellare l'etichetta basta lasciare il vuoto tra gli apici:Naturalmente si può controllare l'etichetta attuale con il comandoSi utilizza l'opzione -i di grep perché il filtro della parola name non sia case sensitive.Infine, anche se di utilizzo più raro, è possibile impostare anche un controllo del disco basato non sul numero di montaggi, ma sul tempo trascorso. Per esempio con il comandosi esegue un controllo ogni 10 giorni (days, in inglese). Si può verificare l'impostazione con il comando:Che per l'appunto indica un controllo ogni settimana e 3 giorni.Luca Tringali