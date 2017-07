Esistono diverse applicazioni che consentono di eseguire un test sulla velocità della propria connessione Internet, che si tratti di Wi-Fi, 3G o 4G. Il risultato con queste applicazioni è di per sé poco utile perché alla fine, anche una connessione non velocissima potrebbe essere sufficiente: tutto dipende dall'utilizzo che se ne fa e dalle esigenze personali.(per Android 4.1 o versioni successive) si distingue dalle altre app simili perché non si limita ad effettuare un test sulla velocità della connessione, ma ci dice se la nostra connessione è sufficiente o meno per le applicazioni che utilizziamo quotidianamente. Tanto per fare un esempio, con Meteor possiamo sapere a che risoluzione possiamo visualizzare in maniera fluida i video di YouTube.Avviata l'applicazione ci troviamo nella scheda SPEED TEST; da qui possiamo avviare il test della nostra connessione toccando il tasto al centro INIZIA SPEED TEST.Meteor misura il Ping, la velocità in Download e quella in Upload. La finestra dei risultati mostra in basso anche un pannello con le app installate. Per ognuna di esse viene dato un giudizio su quanto la nostra connessione sia buona o meno per la sua esperienza d'uso.Toccando una delle app è possibile accedere a una finestra con ulteriori informazioni su cosa è possibile fare con questa connessione (nel caso di YouTube, ad esempio, la risoluzione dei video che è possibile usare).Andando nella scheda Bacheca possiamo visualizzare i test precedenti con le misurazioni migliori e peggiori. C'è poi una terza scheda, Cronologia, che mostra tutte i test effettuati in passato e le relative app presenti sul dispositivo.Andando infine nel menu Impostazioni/Impostazioni generali è possibile attivare lo swipe per le schede e i menu, gestire il permesso per comunicare la posizione e rilevare l'uso di un telefono Dual SIM.Meteor è un'app tanto semplice quanto utile. ╚ realizzata da OpenSignal ed è completamente gratuita, senza fastidiosi banner pubblicitari. Ha un'interfaccia moderna, chiara e localizzata in lingua italiana. Se proprio vogliamo trovargli un difetto, non sono tantissime le app che supporta per la comparazione delle prestazioni. Al momento in cui scriviamo risultano compatibili Chrome, Dropbox, Amazon, Facebook, Flipboard, Gmail, Google Maps, Instagram, Skype, Spotify Music, Street View, Twitter, Uber, Waze, WhatsApp e YouTube. ╚ possibile comunque segnalare agli sviluppatori alter app da aggiungere.Carla Felicetti