sudo apt-get update

sudo apt-get install nano git-core python-dev bison libasound2-dev libportaudio-dev python-pyaudio --yes



sudo nano /lib/modprobe.d/jasper.conf



# Load USB audio before the internal soundcard

options snd_usb_audio index=0

options snd_bcm2835 index=1

# Make sure the sound cards are ordered the correct way in ALSA

options snd slots=snd_usb_audio,snd_bcm2835





cd ~

git clone https://github.com/jasperproject/jasper-client.git jasper

sudo pip install --upgrade setuptools

sudo pip install -r jasper/client/requirements.txt

chmod +x jasper/jasper.py





sudo apt-get install pocketsphinx python-pocketsphinx

sudo apt-get install espeak

sudo apt-get install festival festvox-don

sudo su -c "echo 'deb http://ftp.debian.org/debian experimental main contrib non-freè>/etc/apt/sources.list.d/experimental.list"

sudo apt-get update

sudo apt-get -t experimental install phonetisaurus m2m-aligner mitlm libfst-tools

sudo apt-get install subversion autoconf libtool automake gfortran g++ --yes

svn co https://svn.code.sf.net/p/cmusphinx/code/trunk/cmuclmtk/

cd cmuclmtk/

./autogen.sh

make

sudo make install

cd..

wget https://www.dropbox.com/s/kfht75czdwucni1/g014b2b.tgz

tar -xvf g014b2b.tgz

cd g014b2b/

./compile-fst.sh

cd..

mv ~/g014b2b ~/phonetisaurus



~/jasper/jasper.py



cd ~/jasper/client

python populate.py



In tutti i film futuristici è presente una sorta di assistente personale intelligente costituito da un computer che dialoga con i suoi proprietari come se fosse una persona. Ed è questa l'immagine che molti di noi hanno in mente quando pensano a come vivremo nel futuro. Le tecnologie che si vedono nei film sono per ora fantascienza, ma è possibile averne un assaggio utilizzando i moderni assistenti computerizzati. Un esempio è Amazon Echo, che fa parlare di sé già da qualche tempo. Amazon Echo è al contempo una bella idea ed una pessima idea: è bello avere un assistente vocale in casa che risponde a semplici quesiti, ma è un incubo pensare che la propria voce e le proprie parole possano essere continuamente ascoltate da un oggetto che, dotato di tecnologia closed source, potrebbe farci qualsiasi cosa. Anche inviare le nostre conversazioni private a varie aziende per ricerche di mercato: finché non vediamo il codice, non possiamo avere garanzie su cosa accada alle nostre parole. Per fortuna esiste un'alternativa completamente libera ed open source: si chiama, ed è un assistente vocale intelligente basato su Raspberry Pi e programmi open source. Uno dei grandi vantaggi di Jasper è la possibilità di aumentarne le funzioni tramite diversi moduli che permettono di fare molte cose, dal leggere gli appuntamenti segnati sul proprio calendario Google, al cercare definizioni su Wikipedia e gestire semplici servizi domotici.Jasper è un assistente vocale, quindi ha bisogno di altoparlanti e di un microfono. Si possono trovare entrambe le cose su Amazon o eBay, l'importante è assicurarsi di comprare un microfono USB, visto che il Raspberry non ha un ingresso Jack, e delle casse Jack attive (preamplificate). Il jack di uscita del Raspberry infatti ha poca potenza, quindi potrebbe non riuscire ad alimentare degli altoparlanti passivi.