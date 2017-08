Se siete amanti dei giochi di guida, non potete non conoscere la serie di Ridge Racer... e se tra simulazione e gare arcade preferite queste ultime, in particolare quelle in cui la guida in derapata è tutto, non potrete non amare questo gioco:della Namco Bandai.Se oltre a quanto già detto, siete anche dei videogiocatori di lungo corso, mettere le mani suvi riporterà un po' indietro nel tempo, perché vi troverete a gareggiare sulle stesse strade che avete percorso tanti anni fa, sugli stessi circuiti con le stesse curve da affrontare in derapata per caricare il serbatoio di nitro e superare tutti gli avversari in rettilineo.Ogni gara sarà da combattere fino all'ultimo secondo, perché per quanto avrete potenziato la vostra auto, ci sarà sempre un avversario in grado di darvi del filo da torcere... ma allo stesso modo, se non commetterete errori, avrete sempre la possibilità di arrivare davanti a tutti. Questa combattività, unita ad una grafica di ottimo livello, una giocabilità estrema e un'infinita serie di circuiti e di gare veloci, rende Ridge Racer uno dei migliori titoli di corse arcade di sempre.Come accennato sopra i circuiti sono innumerevoli, così come le auto e le possibilità di potenziarle. Si può decidere di effettuare una gara veloce, ma se si vogliono sbloccare nuove piste e nuove auto occorre iniziare una modalità carriera e vincere i vari tornei proposti. Proseguendo nella carriera si sbloccheranno nuove auto che permetteranno di accedere a nuove gare e nuovi circuiti.Per comprare veicoli o potenziare quelli che si possiedono, occorre ovviamente spendere delle monete virtuali, monete che si conquistano vincendo le gare o investendo soldi veri tramite acquisti in-app... ma basta un po' di pazienza per procedere comunque nella carriera e conquistare le auto di classe più elevata, esattamente come si faceva nei giochi storici di questa serie.Ridge Racer Slipstream è un titolo interessante, che piacerà sicuramente a chi ha già apprezzato la vecchia serie (in sala giochi o sulle console casalinghe) ma saprà conquistare nuovi giocatori grazie al suo stile inimitabile e all'elevata giocabilità; anche questi ultimi possono concedere una possibilità ad un gioco che appartiene alla storia dei videogiochi da 25 anni.Gli altri interventi di Domenico Galimberti sono disponibili a questo indirizzo