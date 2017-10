Tra i tanti utilizzi di Apple Watch, oltre alle innumerevoli applicazioni dedicate alla salute e all'allenamento, non possiamo dimenticare gli utilizzi ludici, che possono sempre tornare utili quando si hanno pochi minuti di svago. Anche se il panorama di App per l'orologio della mela è decisamente più ristretto rispetto a quello per iOS, non mancano alcuni titoli interessanti, tra cui, una raccolta di mini giochi in stile retrò.La raccolta di giochi include:, ovvero "Tetris";, il classico "campo minato";, una versione rimpicciolita di "Pac Man";, un puzzle game dove occorre allineare palline dello stesso colore;, l'immancabile muro da abbattere con la pallina;, clone di Flappy Bird , il celebre gioco vietnamita dell'uccellino che deve volare tra i tubi, che ha fatto tanto parlare di sé qualche anno fa), la versione più classica del gioco presente sui vecchi cellulari;, quello che da noi è noto come "Tris".Non tutti questi giochi sono godibili allo stesso modo sul piccolo schermo di Apple Watch, ma nel complesso la realizzazione sfrutta al meglio le possibilità offerte dall'orologio della mela: il Force Touch consente di tornare al menu iniziale, la corona è il controllo principale per "Break Out" e "Tetris" (insieme al tocco che ruota i blocchi nel verso desiderato) e la strisciata sullo scherno touch consente di controllare la direzione di "Pac Man" e di "Snake". Per tutti gli altri giochi è sufficiente un semplice tocco, che riesce ad essere sufficientemente preciso anche sulle piccole celle del "Campo Minato". L'unica vera pecca la dobbiamo segnalare in "Tappy Bird", che a causa delle dimensioni ridotte dello schermo e di una reattività non eccezionale, risulta pressoché ingiocabile.Ovviamente l'installazione di "8 Classic Games" su Apple Watch passa dalla corrispondente App per iPhone, che ripropone sullo schermo del melafonino la stessa identica raccolta di giochi, con la stessa grafica minimale. In aggiunta, se avete un'Apple TV, potete scaricare la medesima app per giocare agli stessi giochi anche sul televisore di casa.Gli altri interventi di Domenico Galimberti sono disponibili a questo indirizzo