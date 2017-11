Qualche giorno fa abbiamo preso in esame una "piccola" raccolta di otto giochi em>vintage per Apple Watch (che in realtà offre anche la controparte su iPhone ed Apple TV). Tra i vari giochi di quella raccolta c'era anche una semplice versione di Breakout (uno dei più famosi videogiochi degli anni '70/'80) ma si trattava di una versione estremamente semplificata. Gli amanti di quel gioco dalla dinamica intramontabile, che nel corso degli anni ha visto nascere un numero infinito di cloni e rivisitazioni, potranno ora giocarlo anche su Apple Watch in una delle tanti varianti presenti per l'orologio di Apple:Non credo ci sia bisogno di molte spiegazioni sul funzionamento del gioco: occorre muovere una piccola barra nella parte bassa dello schermo per far rimbalzare una pallina contro il muro, che si trova invece nella parte alta, in modo da distruggere tutti i mattoni che compongono il muro stesso. Ogni mattone può avere una diversa resistenza, ma in soccorso del giocatore possono arrivare anche diversi potenziamenti che consentono di tenere in gioco più palline, di aumentare la dimensione della barra (così che sia più facile tenere in gioco le palline che devono distruggere il muro), di dotarla della possibilità di sparo e molto altro ancora.Nello specifico di Watch Brick Breaker e di Apple Watch, il controllo della barra avviene attraverso la corona dell'orologio, e gli schemi di gioco sono molto vari sia dal punto di vista grafico che da quello della difficoltà: al lancio dell'applicazione si dovrà scegliere se giocare in un ambientazione con grafica spaziale o con un tema che richiama gli antichi aztechi. Dopodiché di deve scegliere se affrontare la sfida dei tre schemi odierni, o di quelli del giorno precedente, perché una cosa bella di Watch Brick Breaker è la continua variazione degli schemi di gioco, che ne offre continuamente di nuovi, e permette di confrontare il proprio risultato con quelli di tutti gli altri giocatori che hanno caricato il proprio punteggio online.Come nella quasi totalità dei giochi per lo smartwatch Apple, anche Watch Brick Breaker offre la controparte iOS da giocare direttamente sul melafonino: anche se appare evidente che la realizzazione sia stata pensata per il piccolo display dell'orologio di Cupertino; il gioco non è male nemmeno quando giocato su uno schermo più grande, e la grafica (pur nella sua semplicità) si mantiene comunque su un buon livello, grazie anche ai colori sempre molto vivaci utilizzati per realizzare gli schemi di gioco. Considerando che si tratta di un'App gratuita, è sicuramente consigliata a tutti i possessori di Apple Watch.Gli altri interventi di Domenico Galimberti sono disponibili a questo indirizzo