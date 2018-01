iOS --- Folioscope

Apple ha recentemente comunicato che la stagione natalizia ha visto l'ennesimo record dell'App Store, e in contesto tanto ampio diventa difficile scovare delle App che siano al tempo stesso originali e interessanti:è una di questa.Applicazione gratuita (in-App si può decidere di pagare 2,29€ per rimuovere la pubblicità) e utilizzabile sia su iPhone che su iPad con iOS 8 o superiore, Folioscope è un tool per creare in modo semplice ed immediato delle piccole animazioni. Nello specifico l'App è stata provata su un iPad Pro, in modo tale da sfruttare anche la Apple Pencil per disegnare in modo più agevole.L'interfaccia è essenziale ma completa: troviamo gli strumenti per gestire i fotogrammi (aggiungere, togliere, duplicare), quelli per selezionare gli strumenti di disegno (gomma, matita, selezione, secchiello, colore, dimensione della tratto,...) e altri tool specifici per l'animazione: è possibile copiare parti del disegno e depositarle in una sorta di box dal quale si possono poi richiamare per i fotogrammi successivi, oppure lavorare su più livelli; inoltre è possibile decidere di visualizzare in trasparenza un certo numerosi fotogrammi precedenti e/o successivi, in modo tale da avere un aiuto in più per la creazione dei vari passi della nostra animazione.Folioscope cerca poi fidelizzare i proprio utenti consentendo di condividere i propri lavori in una sorta di social network dedicato all'applicazione, dove possiamo trovare le classifiche dei lavori migliori, e anche alcune competizioni a tema. Se volete dare un'occhiata ai lavori realizzati con questa App, potete visitare l'apposita pagina web Se non vi sentite sufficientemente ispirati da far parte di questa comunità, sappiate che comunque avrete la possibilità di esportare il vostro lavoro come filmato o come GIF animata direttamente nel rullino dell'iPhone/iPad, oppure di sfruttare tutte le consuete opzioni di condivisione: mail, messaggio, salvataggio nel clou, ecc...Folioscope è un'applicazione semplice ma potente, gratuita, di dimensioni contenute, compatibile sia coi dispositvi più vecchi (visto che funziona anche con versioni datate di iOS) che con le ultime novità, quali Apple Pencil o il 3D Touch. Considerando la facilità di utilizzo, anche chi è dotato di poco senso artistico potrà dilettarsi nel creare delle semplici animazioni, quindi è un'App consigliata a tutti.Gli altri interventi di Domenico Galimberti sono disponibili a questo indirizzo