I giochi di corse riescono sempre a ritagliarsi un certo spazio nel panorama videoludico, su qualsiasi piattaforma, e in qualsiasi variante: c'è chi predilige quelli iper-realistici con una minuziosa simulazione della fisica, chi quelli più arcade, chi quelli più giocosi (senza considerare poi le varianti che non prevedono le auto ma altri tipi di veicoli, reali o futuristici).è un gioco semplice, sia nella sua coloratissima grafica a cubetti che nei comandi, ma comunque in grado di regalarvi molti momenti di svago con corse divertenti e sempre diverse, grazie alla grande varietà di auto e di circuiti.Blocky Racing segue gli schemi più classici per questa tipologia di gioco: si parte con una certa base di monete che consentono l'acquisto di una delle prime auto, e gareggiando si possono ottenere nuove monete per potenziare il proprio mezzo o acquistare nuovi modelli sempre più potenti; il sistema si presta agli acquisti in-App di monete extra, o alla visione di video pubblicitari che consentono di guadagnare un numero maggiore di monete, ma se si piò tranquillamente proseguire nel gioco senza dover ricorrere a questi stratagemmi.Venendo al gioco vero e proprio, i comandi sono molto essenziali, e si limitano alla possibilità si sterzare a destra o a sinistra: l'accelerazione è automatica e la frenata non è necessaria... sarà invece indispensabile guidare scegliendo le giuste traiettorie per arrivare davanti gli avversari, e scegliere i potenziamenti più adatti al proprio stile di guida e alle difficoltà che aumentano proseguendo nel gioco.Per conquistare la vittoria bisogna anche saper sfruttare al meglio ciò che si trova durante il percorso: dalle classiche freccia che aumentano la velocità del nostro mezzo, agli altrettanto classici box che contengono oggetti in grado di rallentare gli avversari o potenziare la propria vettura... ma molte piste nascondono che delle scorciatoie indispensabili per arrivare primi sotto il traguardo senza correre troppi rischi.In definitiva, se siete amanti del genere, Blocky Racer non vi deluderà, e vi servirà molto tempo per sbloccare i 55 circuiti disponibili, e conquistare (e potenziare) i 16 diversi veicoli. La versione in prova è quella per iOS, ma trovate lo stesso gioco anche sul Play Store per i telefoni che utilizzano Android.Gli altri interventi di Domenico Galimberti sono disponibili a questo indirizzo