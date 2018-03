City Island 4, Sim Town Village

Tra i giochi di simulazione, c'è un genere che resiste ormai da quasi trent'anni: quello che consiste nel creare dal nulla una città per poi gestirla nel migliore dei modi, ottenendo il giusto bilanciamento di tutte le attività, aumentando il livello di soddisfazione degli abitanti, e richiamando una popolazione sempre maggiore che possa contribuire economicamente allo sviluppo della città stessa.Nel corso degli anni questo genere si è sviluppato partendo da idee molto semplici, e aggiungendo gestioni sempre più complicate, a volte fin troppo elaborate per quello che dovrebbe essere un semplice gioco. Ultimamente si è quindi tornati sui propri passi, eliminando la gestione di certi noiosi dettagli, ma incrementando le possibilità di costruzione, simulazione, e bilanciamento delle varie attività., gioco gratuito per macOS 10.6.6 o successivi (ma disponibile anche per Windows, iOS e Android) rientra alla perfezione nella definizione precedente: si tratta di un gioco per molti aspetti semplice, ma al tempo stesso ricco nelle opzioni di sviluppo della propria città, che andrà ampiata prestando le giuste attenzioni alle esigenze che nascono giorno dopo giorno.Si parte da un piccolo appezzamento di terra su un isola, dove un'impresa di costruzioni attende i nostri ordini peer costruire le prime case e le prime strade, indispensabili per accogliere i primi abitanti, che a loro volta avranno poi bisogno di attività commerciali, fattorie, scuole, ristoranti, cinema, parchi di divertimenti, e ancora villaggi turistici, hotel, impianti sportivi nuove case, appartamenti, stazioni di polizia, vigili del fuoco, ecc... ecc... Per costruire tutto questo occorrerà espandersi acquistando nuovi appezzamenti di terreno, ma le attività commerciali e i nuovi abitanti contribuiranno a generare nuova ricchezza, indispensabile per ampliare la nostra città, o aumentare il prestigio di quello che abbiamo già costruito, anche aggiungendo elementi come alberi, fiori, e parchi, che contribuiscono ad aumentare tanto il prestigio dei vari edifici, quanto il livello di soddisfazione e felicità degli abitanti.La varietà degli edifici che possiamo costruire è veramente molto elevata, e salendo di livello si aggiungono elementi sempre nuovi, molti dei quali specifici per determinati ambienti: spiaggia, sabbia, deserto, roccia, ghiaccio, ecc... l'isola permette di accedere anche ad un porto, e partendo da lì è possibile andare a colonizzare nuove isole, ognuna con diverse caratteristiche territoriali. Se avete le idee poco chiare di come sia meglio proseguire, potete anche chiedere consigli al consulente della città, che sarà in grado di dirvi se è necessario creare nuovo lavoro costruendo qualcosa per la comunità, realizzare nuove case per accogliere un maggior numero di persone, o rendere migliore la città aggiungendo decorazioni (alberi, fiori, parchi,...) o edifici ricreativi, che possano rendere felice la popolazione.Il gioco è graficamente piacevole (con tanto di alternanza giorno/notte e cambiamento delle condizioni meteorologiche) immediato nel gameplay, ma con il giusto livello di difficoltà nel bilanciamento delle diverse attività; inoltre ha il vantaggio di essere gratuito, anche se non mancano gli acquisti in-App che consentono di incrementare a piacimento le finanze della nostra città e crescere più velocemente. Anche se non siete amanti di questo genere, potrete scoprire che in realtà potrebbe essere divertente pensare di costruire una città come più ci piace: che sia su computer o su dispositivo mobile, consiglio quindi a tutti di provare questo gioco.Gli altri interventi di Domenico Galimberti sono disponibili a questo indirizzo