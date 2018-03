Nell'infinita offerta di applicazioni per la realizzazione di effetti da applicare a foto e video, diventa difficile emergere se non si offre qualcosa di veramente particolare e originale.(per iOS 9 o successivo) riesce perfettamente in questo intento, mettendo a disposizione dell'utente un elevato numero di effetti visivi di sicuro effetto.Anche se dovrebbe essere una cosa scontata per questo genere di App (ma non sempre è così) Hyperspectiv è un software estremamente semplice da utilizzare: basta selezionare l'effetto desiderato facendo scorrere le varie scelte, e se si vuole personalizzare ulteriormente il risultato finale, basta un ulteriore tocco sull'icona dell'effetto selezionato dà accesso ad una serie di opzioni specifiche dedicate alla scelta effettuata.Queste personalizzazioni consentono a loro volta di agire in due diversi modi, o modificando le caratteristiche dell'effetto stesso (saturazione, esposizione, sfasamento 3D dei canali, e molti altri dettagli specifici, diversi per ogni effetto) oppure applicando dei riflessi a specchio lungo vari assi. Se anche questo non dovesse bastarvi, sappiate che basta un tocco nell'area di ripresa per ottenere ulteriori deformazioni, che cambiano anche in base alla forza con cui si preme lo schermo (l'applicazione supporta la funzione di 3D Touch degli schermi dell'iPhone).Complessivamente avrete a disposizione oltre trenta tipi di effetti, con la possibilità di filmare (o fotografare) sia tenendo il telefono in verticale (per ottenere un risultato in forma quadrata, l'ideale per Instagram) sia posizionandolo in orizzontale (per un formato più classico). Mentre le foto finiscono direttamente nel rullino, i video ottenuti con Hyperspectiv si possono condividere direttamente su Instagram, nelle altre App presenti sul telefono, o attraverso i consueti canali di condivisione.Se siete alla ricerca di qualcosa in grado di realizzare video originali, o anche di applicare gli stessi effetti ai video già presenti sul vostro iPhone, Hyperspectiv è sicuramente un'App da prendere in considerazione.Gli altri interventi di Domenico Galimberti sono disponibili a questo indirizzo