sudo apt-get install bison libncurses5-dev libncursesw5-dev libxml2-dev libzip-dev build-essential

git clone https://github.com/jmcnamara/libxlsxwriter.git

cd libxlsxwriter/

make

sudo make install

sudo ldconfig





cd ~

git clone https://github.com/andmarti1424/sc-im.git

cd sc-im/src

make

sudo make install



scim

:plot lines

I fogli di calcolo sono tra gli strumenti più utili che un computer può fornire: prima o poi capita a chiunque di dover fare conteggi di qualche tipo o realizzare grafici. Il problema è che a volte questa necessità spunta nel "momento sbagliato". Se infatti si ha a disposizione LibreOffice non c'è alcun problema, basta aprire a Calc e controllare il file necessario. Ma se si sta lavorando su un terminale, magari da remoto, e si ha bisogno di qualche informazione inserita in un foglio di calcolo, non si può di certo usare LibreOffice. Per fortuna c'èche con la sua interfaccia Ncurses è in grado di funzionare completamente nell'interfaccia di testo del terminale, e che è anche l'elaboratore di fogli di calcolo più veloce e performante sulla piazza. Inoltre, i file CSV prodotti da Scim possono essere importati facilmente in LibreOffice , e viceversa, quindi non c'è alcun problema di compatibilità tra i documenti, almeno per le funzioni più basilari.Il programma scim è "di serie" in grado di leggere i file CSV, ma volendo si può anche abilitare l'accesso ai file XLSX installando l'apposita libreria:Terminata l'installazione della libreria, si può procedere con l'installazione di Scim:Ovviamente, se non si è interessati agli XLSX si può anche installare soltanto Scim.Per avviare il programma basta digitare il comandoseguito dal nome del file da aprire. L'interfaccia Ncurses disegnerà all'interno del terminale le varie caselle del foglio di calcolo. Ci si sposta nelle caselle usando le frecce, e per cambiare il contenuto basta digitare ciò che si vuole, formule comprese.Essendo completamente basato su Ncurses, Scim funziona bene su ogni terminale, compresi i terminali remoti (come Putty). Una delle funzioni più interessanti è la possibilità di creare i grafici a dispersione e disegnarli sul terminale. Per dare i comandi, in stile Vim, si digitano i due punti. Per esempio,disegna un grafico a dispersione con i punti di ogni serie uniti da linee.Luca Tringali