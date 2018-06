git clone https://github.com/jarun/googler.git





googler -n 15 -s 3 -t m12 -w repubblica.it governo





googler allintext:email AND pass AND "insert into" filetype:sql



Chi si occupa di scraping, le varie tecniche per estrarre informazioni da documenti e pagine web, spesso ha bisogno di utilizzare Google, e gradirebbe la possibilità di automatizzare l'accesso a Google. Se si progetta di utilizzare molto il motore di ricerca, si usano le API di Google, che sono a pagamento, ma per piccole ricerche è uno spreco. Utilizzando lo script, invece, si possono fare richieste a Google utilizzando tutte le varie opzioni del famoso motore di ricerca, sfruttando quindi anche i Google Hacks . E lo si può fare senza bisogno di ricorrere ad API varie, da uno script bash o Python, con un solo comando. Naturalmente, può anche essere una soluzione rapida per chi lavora con il terminale e ha semplicemente bisogno di qualche risposta rapida da Google, senza aprire un browser. Naturalmente, Googler appare al motore di ricerca come un browser, è importante non fare troppe ricerche in un breve intervallo di tempo per evitare di "insospettire" Google e ritrovarsi con il captcha di controllo.Il programma si trova già nei repository delle principali distro, sotto il nome di googler. In alternativa si può scaricare il codice col comandosenza bisogno di compilarlo visto che si tratta di un programma Python.Con Googler è possibile eseguire le ricerche su Google utilizzando gli argomenti per restringere il campo. Per esempio, il comandocercherà la parola "governo" nel sito di Repubblica negli ultimi 12 mesi. L'opzione n permette di specificare che si vogliono soltanto 15 risultati, e l'opzione s indica che si comincerà dal terzo risultato in poi. Questo è comodo se si vuole automatizzare il processo di ricerca procedendo con un certo numero di risultati per volta.Si possono anche cercare le query più complesse di Google, i famosi hacks:Con un comando di questo tipo si ottiene una lista di database sql, che si possono poi facilmente scaricare leggendo i risultati una riga alla volta con uno script Bash. Allo stesso modo si possono cercare mp3 o altri tipi di file interessanti pubblicati su server vari per scaricarli.Luca Tringali