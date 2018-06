I computer sono da sempre molto bravi a fare una cosa in particolare: le operazioni noiose. Tutto ciò che è ripetitivo, e quindi noioso, può essere automatizzato con degli script. C'è, però un problema: non tutti possono beneficiare appieno di questo vantaggio offerto dai computer perché non tutti sono in grado di scrivere dei programmi anche brevi. Semplicemente, molte persone non hanno voglia di imparare a scrivere programmi. Per loro fortuna esiste, uno strumento che offre la possibilità di realizzare script utilizzando una interfaccia grafica e delle finestre di dialogo simili a quelle di una procedura guidata. Grazie alle varie azioni disponibili si può fare quasi tutto quello che si fa con un normale script bash. In questo modo realizzare script diventa intuitivo, e non richiede la conoscenza di alcun linguaggio di programmazione o scripting.L'interfaccia del programma è divisa in tre pannelli: il primo a sinistra contiene l'elenco degli "elementi" che possono andare a costituire lo script, quello centrale contiene lo script su cui si lavora, e quello a destra contiene la console che segnala il comportamento dello script durante l'esecuzione. Per cominciare, basta fare doppio click su un elemento. Per esempio, una variabile.Inserita una variabile, è possibile utilizzarla per memorizzare varie informazioni, come l'output di un comando. Infatti, se si aggiunge un comando il suo output può essere diretto alla variabile. È importante, quando si vuole avviare un comando, indicare nella prima casella soltanto il nome o il percorso del programma, e nella seconda i vari argomenti.Per ottenere un riscontro si possono utilizzare varie opzioni: la più semplice è di sicuro l'uso di una message box, un messaggio, ma volendo ci si può anche far inviare una email di notifica. Il messaggio può essere un testo arbitrario, oppure il contenuto di una variabile. Si possono anche scrivere (e leggere) file di testo.Ovviamente, si possono porre delle condizioni, in modo da eseguire pezzi di codice solo in certi casi. Basta porre la condizione sulla base del tempo o di una variabile, e decidere cosa fare se la condizione sia vera o falsa. L'opzione goto permette di andare a un punto specifico dello script. Punto che dovrebbe trovarsi dopo la fine della routine principale, terminata con uno stop, così da non essere eseguito a meno che la condizione non si avveri.Luca Tringali