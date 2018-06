/etc/proxychains.conf

~/.proxychains/proxychains.conf

socks4 127.0.0.1 9050



proxychains comando



Ci possono essere vari motivi per utilizzare la rete Tor , la famosa rete "anonima". La maggioranza dei quali perfettamente legittima, anche se è inevitabile che qualche criminale cerchi di usare Tor per non essere identificato. Chi utilizza Tor in modo lecito, a meno di non trovarsi in paesi che limitano i diritti civili come le varie dittature, in genere non ha bisogno di usare Tor sempre. La maggioranza della navigazione avviene sempre su una normale connessioen internet non anonima, non c'è alcun bisogno di nascondere le proprie tracce finché ci si trova in Italia. Al massimo, si può avere bisogno in qualche singolo caso di controllare un server senza farsi identificare per prudenza, tornando subito o persino contemporaneamente alla connessione diretta per altri servizi. Per questo esiste, uno strumento che dirotta tutto il traffico TCP/IP di un programma su un certo proxy, per esempio quello di Tor, in modo automatico ma senza intaccare gli altri programmi. Il vantaggio è anche che con Proxychains si può far funzionare qualsiasi programma, non soltanto i browser, senza bisogno di configurare ogni volta il proxy manualmente.Il file di configurazione principale è, ma si può anche tenere una copia nella propria cartella utente, al percorso, che sostituisca la configurazione di sistema. In fondo al file si deve scrivere la riga che identifichi il proxy che si vuole usare. Siccome di solito Tor funziona con il proxy Privoxy su localhost e porta 9050, si scriverà una riga del tipoSe si sta usando un proxy diverso i valori vanno ovviamente cambiati.A questo punto è possibile avviare qualsiasi comando anteponendogli proxychains, un po' come si fa con sudo per ottenere privilegi di amministrazione:L'avvio è un po' lento, e man mano si vedono comparire messaggi diagnostici che segnalano l'instradamento della connessione tramite il proxy.Come si può notare il programma Firefox, avviato tramite proxychains su rete Tor, mostra un indirizzo IP diverso da quello di Rekonq, che invece si collega direttamente a internet come tutti gli altri programmi. Questa differenza è molto utile quando si vuole accedere a un servizio tramite il proxy e solo in forma temporanea, per esempio per accedere a un server al quale la connessione è proibita dal nostro paese, o per entrare nello stesso server contemporaneamente sia da rete diretta che da rete Tor. Ovviamente, è possibile avviare qualsiasi altro programma: FileZilla, per esempio, qualora si voglia accedere a un server FTP usando la rete Tor. Bisogna comunque ricordare che alcuni particolari software possono bypassare il proxy e tentare un collegamento diretto a internet, l'anonimato non può comunque mai essere garantito se non si considera la situazione specifica.Luca Tringali