Attualità 04 ago 17.51

Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di Altroconsumo confermando l'inserimento in bolletta del balzello per il servizio pubblico radiotelevisivo. E per chi ha dovuto pagare erroneamente? C'è il modulo per il rimborso

NON TUTTO ╚ TV: Ecco i dispositivi esenti