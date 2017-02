Stanchi del vecchio e monotono modo di guardare la televisione? Sky sta lavorando su una nuova applicazione mobile che sfruttando la realtà virtuale ci consentirà di accedere a contenuti esclusivi in un modo tutto nuovo e più coinvolgente. L'appè utilizzabile grazie a un visore per la realtà virtuale e permette, al momento, di guardare clip a 360 gradi o semplici video posti in un'immaginaria stanza creata dal VR stesso. La tecnologia è da affinare e i contenuti non sono quelli che ci si aspetterebbe di vedere da Sky. Sarà per questo che l'emittente del magnate australiano ha deciso di permetterne la visione anche a coloro che non hanno un abbonamento Sky? L'app è infatti scaricabile gratuitamente dagli store Google ed Apple . I filmati sono divisi per categorie e sono composti da: interviste, clip di imprese sportive, pezzi tratti da nuovi film in uscita, documentari ed esperienze immersive catturate in giro per il mondo con apposite telecamere. Per visionare i contenuti è consigliabile una connessione veloce. Non ci resta dunque che inforcare gli occhiali VR (per le prove abbiamo utilizzato il Samsung Gear VR) e goderci lo spettacolo a 360 gradi.Per usare al meglio il visore sediamoci in un luogo privo di ostacoli. Inseriamo lo smartphone nel Gear e indossiamolo: in automatico, il VR comincerà la procedura di accensione e verremo catapultati in una stanza immaginaria con slide da scorrere per accedere ai vari contenuti.Al centro c'è un piccolo cerchio di colore bianco utilizzabile come puntatore per scegliere i contenuti. Per muoverci usiamo il touchpad posto sulla destra del visore. In basso al centro, grazie ai tasti Store, Home e Libreria potremo accedere al market e alla pagina principale del visore.Scarichiamo e installiamo l'app Sky VR. Una volta aperta troveremo i video da visualizzare proprio davanti a noi. Le schermate che ci offre l'app sono in tutto tre, nella prima sono presenti i contenuti recentemente caricati da Sky, mentre nelle altre è possibile accedere alle varie categorie.Scelto il video puntiamo sul contenuto e facciamo un tap al centro del touchpad per il play. Se non disponiamo di una buona connessione a Internet, ritorniamo alla schermata precedente e clicchiamo sul tasto a destra di Play per scaricare il contenuto e vederlo offline (i file pesano tra i 100 e i 300 MB).Molti contenuti sono in lingua inglese. Alcune clip sono state riprese con speciali telecamere a 360 gradi in 3D. In questi casi l'esperienza è immersiva: ci ritroveremo sulla griglia di partenza della Formula 1 o nel bel mezzo di un allenamento del Manchester United.