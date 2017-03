Perché pagare quando esistono servizi gratuiti che consentono di ascoltare musica in streaming dallo smartphone? Basta un'app per accedere a milioni di brani musicali in modo libero ovunque ci troviamo, a patto di avere una connessione dati attiva. Tra le numerose applicazioni disponibili sugli store, una delle più interessanti è di certo(installabile su Android iOS ). L'app permette di accedere a oltre 100mila stazioni radiofoniche suddivise per generi musicali per facilitarne la ricerca. Basta un tocco per avviare la riproduzione anche in background e gestire il tutto attraverso il blocco schermo.TuneIn Radio mette a disposizione tante funzioni extra che vanno oltre il semplice player musicale. Possiamo ad esempio impostare una sveglia con la nostra musica preferita o sfruttare la modalità Auto per trasformare lo smartphone in una radio digitale da usare quando siamo alla guida. Non resta dunque che installare l'app e sintonizzarci sulle migliaia di emittenti radiofoniche che trasmettono via Web.TuneIn Radio è disponibile gratuitamente sul Play Store e sull'App Store, ma è disponibile anche la versione PRO (il costo è di 9,99 euro) che elimina la pubblicità e aggiunge la possibilità di registrare le stazioni che si stanno ascoltando.Quando accediamo all'applicazione, la prima scheda in cui ci troveremo e la Home dove possiamo visualizzare le notizie, le stazioni radio che ascoltate recentemente e quelle più popolari. Naturalmente all'inizio la schermata Home sarà poco popolata, visto che non abbiamo svolto alcuna attività.Per cercare una radio da ascoltare abbiamo due possibilità. La prima è servirci della sezione Naviga dove possiamo trovare l'emittente scorrendo le varie categorie. Possiamo ad esempio trovare stazioni radio che parlano di sport oppure cercare una stazione locale o in base al genere musicale che preferiamo.L'altro metodo è quello di ricorrere alla scheda Ricerca. Basterà digitare il nome della stazione del programma, del podcast o dell'audiolibro che ci interessa e selezionarlo dai risultati che compariranno. Oltre ad avviare la riproduzione della radio potremo anche selezionare i podcast disponibili.Avviata la riproduzione, la schermata mostra nella parte bassa i controlli per mettere in pausa o regolare il volume. In alto c'è invece la barra di avanzamento e nell'angolo in alto a destra un cuoricino che toccandolo permette di aggiungere l'emittente ai preferiti, in modo da non doverla cercare nuovamente.Toccando il tasto con le tre lineette presente in alto accediamo al menu nascosto da cui possiamo selezionare una serie di opzioni come visualizzare la programmazione della radio, mostrare l'orologio, impostare la sveglia o programmare lo spegnimento automatico selezionando un periodo che va da 15 minuti a 2 ore.Nella scheda Impostazioni possiamo regolare alcuni aspetti di TuneIn Radio come il tempo di buffering prima di avviare la riproduzione, la possibilità di abilitare/disabilitare l'uso della connessione dati cellulari e scegliere la qualità dello streaming preferito: quella massima consumerà ovviamente più banda.Possiamo controllare i dati usati da TuneIn Radio (sia quelli WiFi che quelli cellulare) andando nella scheda Preferiti, toccando Impostazioni e selezionando Riguardo: l'uso dei dati sarà visualizzato nella parte bassa.Se vogliamo usare TuneIn Radio in auto andiamo nella scheda Sfoglia e tocchiamo l'icona con l'automobile in alto a sinistra. Accenderemo in questo modo alla modalità Auto che ci permetterà di avere tasti più grandi in modo da gestire l'ascolto senza distrarci dalla guida.Effettuando l'accesso col nostro profilo potremo avere sempre a disposizione le stazioni preferite, spettacoli e podcast. Č possibile accedere al contenuto che abbiamo aggiunto ai preferiti in qualsiasi momento e salvare le varie impostazioni.Se vogliamo ascoltare la radio su un dispositivo Bluetooth con l'iPhone, apriamo l'applicazione TuneIn Radio e scegliere la stazione da ascoltare. Scorriamo verso l'alto dal fondo della schermata. Si aprirà il centro di controllo da cui è possibile scegliere tra Bluetooth o dispositivi abilitati per AirPlay.Per inserire manualmente l'URL di una stazione andiamo nella scheda Favorites e tocchiamo Aggiungi URL manualmente. Scriviamo l'indirizzo Web dello streaming: TuneIn Radio comincerà a cercare l'URL nel suo database e se non lo trova ci permetterà di configurare lo stream personalizzato.Ricordiamo che TuneIn Radio può essere fruito anche via Web (ad esempio da PC) collegandosi al sito ufficiale . Effettuando l'accesso col proprio profilo sarà possibile salvare e sincronizzare i preferiti creati sull'app.