Ogni giorno leggiamo di nuove minacce informatiche. Spesso questi attacchi vengono portati a termine sfruttando falle presenti nel sistema operativo o nei programmi che abbiamo installato nel computer. I dispositivi mobile consentono di verificare e aggiornare automaticamente i software tramite gli store ufficiali, ma con un PC Windows bisogna procedere manualmente. Servendoci di un piccolo programma comepossiamo però verificare velocemente la disponibilità di eventuali update rilasciati per i software che abbiamo installato e procedere così agli aggiornamenti necessari, che il più delle volte correggono bug per rendere la vita più difficile ai pirati informatici.Al primo avvio di UCheck dovremo eseguire una scansione del sistema per rilevare eventuali aggiornamenti. Dalla scheda Home, quindi, clicchiamo su Start e attendiamo che venga portato a termine il controllo.Al termine della scansione, una finestra ci mostra il sommario degli aggiornamenti disponibili. Per avere maggiori informazioni basta cliccare sulla voce Details o spostarsi nelle schede relative Updates e Windows.In Updates ci sono i programmi per i quali è disponibile un aggiornamento. A questo punto possiamo scegliere quali aggiornare. Possiamo aggiornare anche più programmi contemporaneamente. Per farlo, però, è necessario che Ucheck venga avviato come amministratore di sistema (tasto destro sull'eseguibile e poi Esegui come amministratore).Se abbiamo avviato Ucheck con i privilegi necessari e vogliamo installare gli aggiornamenti di più programmi contemporaneamente, basta selezionarli e cliccare poi sul tasto Update Selected. Non resta che mettersi comodi e attendere il completamento della procedura.La scheda Windows, invece, permette di verificare se Windows Update è configurato correttamente e nel caso intervenire. Elenca inoltre tutti gli aggiornamenti in attesa di essere installati.La scheda Installed ci permette infine di visualizzare velocemente l'elenco di tutti i programmi installati nel computer e lo spazio occupato. Da qui si può anche disinstallare velocemente un programma: basta cliccarci sopra col tasto destro e selezionare Uninstall.Ci sono altre due schede in Ucheck. La prima è Download che mostra un elenco di software monitorati costantemente e che è possibile installare velocemente attraverso le repository. Sarebbe una funzione utile per i nuovi PC, ma non è purtroppo disponibile nella versione gratuita di Ucheck. Così come non è possibile configurare il controllo automatico degli aggiornamenti in Settings, disponibile solo attivando il programma con una chiave di licenza.Anche senza le funzioni complete, la versione gratuita di Ucheck può essere comunque utile. Con pochi clic potremo controllare velocemente tutte le nostre installazioni e verificare la presenza di eventuali aggiornamenti, un po' come facciamo con i dispositivi mobile. Usarlo è semplice, anche senza l'interfaccia in italiano, e si può scaricare la versione portable che non necessita di installazione. Quest'ultima può essere salvata su una pendrive per essere utilizzata all'occorrenza su qualsiasi PC dotato di un sistema operativo Windows.Carla Felicetti