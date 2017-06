Per venire incontro alle richieste dei cosiddetti "nativi digitali" e di tutti coloro che fanno uso intensivo di terminali mobile sempre connessi alla Rete, le modalità di visione di film e serie TV sono cambiate. Ciò che contraddistingue queste nuove offerte di intrattenimento dalla TV tradizionale, è il fatto che i programmi non giungono all'utente attraverso il classico digitale terrestre o satellite, bensì tramite rete a banda larga. Cambiano inoltre le modalità di pagamento dei servizi: non più rigidi abbonamenti e contratti, ma formule più flessibili come l'on-demand o l'adesione mensile.Naturalmente non tutti sono disposti a versare l'obolo per guardare la TV in streaming e così la pirateria cinematografica continua a far registrare numeri sempre alti (specie nel nostro Paese), ma anche in questo caso diventa sempre più rischioso (a causa dei malware presenti nei siti più gettonati) e difficile potersi godere un film a una qualità accettabile (senza che si interrompa sul più bello).Abbiamo così deciso di provare, un sito che permette la visione di contenuti in streaming in modo legale e gratuito, con l'unico obbligo di sorbirsi due o tre stacchetti pubblicitari (talvolta anche nel mezzo del film): un compromesso accettabile se si considera che anche le reti televisive nazionali che trasmettono in streaming adottano una politica analoga se non più aggressiva.VVVVID è un progetto italiano che, come affermano gli stessi sviluppatori, aspira a diventare una vera e propria TV online personalizzabile e gratuita. Il progetto nasce nel 2014 e debutta in Rete alla fine dello stesso anno distribuendo principalmente cartoni animati giapponesi. Dopo qualche tempo il catalogo inizia ad arricchirsi di Serie TV, Film, Spettacoli, Musica e canali tematici.La legalità del servizio si evince dal bollino SIAE in bella vista nella home page e, indirettamente, dalla presenza di pubblicità prima di mettere in Play un contenuto (in alcuni casi anche durante la visione); d'altronde questa è l'unica possibilità che hanno gli sviluppatori di poter saldare le royalty relative ai contenuti offerti.VVVVID può essere consultato da smartphone Android iOS tramite l'omonima applicazione, o fruito da PC desktop utilizzando un browser tradizionale, a patto di utilizzare il plugin Flash.Raggiungiamo il PlayStore, cerchiamo l'applicazione VVVVID e procediamo con l'installazione sul cellulare Android.Al termine apriamo l'app ed effettuiamo la registrazione gratuita al servizio tappando su Registrati. In alternativa possiamo loggarci utilizzando le credenziali di Facebook.Nella pagina di registrazione al servizio compiliamo il form specificando nome e cognome, indirizzo email, data di nascita e sesso. Tappiamo quindi sulla casella relativa all'informativa sulla privacy e infine su Registrati.Al primo avvio ci verrà chiesto di specificare i canali e i generi che preferiamo in modo che l'app possa personalizzare i consigli a noi riservati. Effettuata la scelta, tappiamo su Invia. Controlliamo la casella di posta elettronica specificata e confermiamo la registrazione.L'interfaccia di VVVVID ci consente di accedere velocemente alle principali funzioni dell'app per consultare i vari contenuti:- Qui è possibile selezionare tra i canali tematici, le serie tv, i film, gli anime, gli spettacoli e i programmi per bambini;- In questa sezione è possibile cercare o aggiungere amici al proprio account;- Da questa sezione possiamo cercare il Chromecast o un dispositivo di trasmissione compatibile tramite il quale visualizzare il filmato sul televisore;- Eventuali notifiche riguardanti il nostro account li possiamo trovare in questa sezione;- Possiamo ottenere alcune dritte sulla visione dei contenuti;- Attraverso questo pulsante è possibile accedere all'area GUARDA DOPO, ai PREFERITI, ai contenuti VISTI, a quelli RICEVUTI dagli amici, a quelli CONDIVISI, al proprio PROFILO, alle TEMATICHE impostate in fase di registrazione e infine sarà possibile uscire dal proprio account;- In questa sezione si accede al proprio profilo per visualizzare amici, inviare contenuti da condividere con la community e molto altro;- Questo menu appare solo quando state visualizzando un contenuto e permette di aggiungere ai vostri interessi quelli inerenti il contenuto in riproduzione;- Questi pulsanti permettono rispettivamente di riprodurre il VIDEO PRECEDENTE, di aggiungere un MI PIACE al filmato, di CONDIVIDERLO con un amico, di aggiungerlo alla lista GUARDA DOPO e infine di passare al VIDEO SUCCESSIVO;- Attraverso questa barra possiamo mettere in pausa il video o spostarci temporalmente utilizzando la barra di scorrimento;- Utile per filtrare il contenuto per genere, per ordine alfabetico e per ottenere i suggerimenti dei fan (il menu varia leggermente a seconda della categoria selezionata).Il servizio di streaming offerto da VVVVID è consultabile anche da PC raggiungendo il sito ufficiale . Nella home page è sufficiente inserire le credenziali utilizzate in fase di registrazione dell'app per accedere al proprio account. Unico requisito richiesto è installare il plugin Flash Player che nei nuovi browser non è presente di default e che non è possibile utilizzare sui sistemi iOS mobile (pertanto niente VVVVID via browser su iPhone o iPad); il sito restituirà comunque un avviso con un pulsante linkato alla procedura di installazione del software che permetterà di vedere i contenuti video.