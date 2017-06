Advanced SystemCare 10 Free

PC lento? Navigazione a singhiozzo? Tempi di attesa esorbitanti per l'avvio di Windows? Per risolvere questi problemi esistono diverse suite di ottimizzazione che promettono miracoli, madi IObit è sicuramente una delle più valide. Oltre ad essere gratuita, può essere utilizzata con tutte le versioni di Windows, comprese le ultime, e offre tutti gli strumenti di cui si ha bisogno per pulire, riparare e ottimizzare il sistema in modo facile e veloce. Si può utilizzare sia l'ottimizzazione one-clic, sia agire manualmente nelle varie aree utilizzando l'apposito modulo.Una volta avviato Advanced SystemCare 10, si accede alla sezione principale che è Pulizia & Ottimizzazione. In questa finestra si può scegliere tra 12 moduli che consentono di risolvere i problemi che rallentano il PC e attivare le ottimizzazioni necessarie.Prima di procedere all'ottimizzazione del sistema, è consigliato andare nelle Impostazioni, cui si accede cliccando sul tasto con le tre linee in alto a sinistra. Da qui è possibile specificare le impostazioni preferite in modo che non vengano eseguite operazioni non necessarie.Sempre attraverso il menu che si apre attraverso il pulsante in alto a sinistra è possibile cambiare il tema dell'interfaccia, impostare uno sfondo e persino modificare il font per i caratteri del programma.Una volta scelte le impostazioni preferite, si può tornare alla finestra principale e cliccare sul pulsante Scan per avviare la scansione del sistema. Al termine Advanced SystemCare 10 mostrerà tutti i problemi rilevati nel computer.Per un'ottimizzazione veloce basta premere Ripara. Altrimenti si possono analizzare nel dettaglio gli errori riscontrati selezionando la categoria relativa dal pannello Sommario. In questo modo è possibile escludere determinare correzioni dall'attività di ottimizzazione.Oltre alla finestra Pulizia & Ottimizzazione, ci sono altre quattro sezioni. La prima è Velocità che mette a disposizione 4 moduli per migliorare le performance del computer. Turbo Boost blocca le applicazioni inutili e libera la RAM. Accelera Hardware verifica la disponibilità di aggiornamenti per i driver. Ottimizzazione Profonda effettua alcuni controlli approfonditi sul sistema sempre nell'ottica dell'ottimizzazione delle prestazioni. Pulisci App/Toolbar consente di rilevare i componenti installati nel browser e che possono rallentare la navigazione.La sezione Protezione, invece, mette a disposizione 7 moduli per migliorare la sicurezza del sistema. Alcuni sono disponibili solo acquistando la versione Pro di Advanced SystemCare 10 come ad esempio la protezione in tempo reale.Tra i moduli più interessanti presenti in Protezione c'è il nuovo FaceID. Attivandolo è possibile abilitare una funzione che consente di rilevare gli intrusi che accedono al computer di nascosto. In pratica viene catturata una foto della persona quando esegue l'accesso al sistema utilizzando la webcam integrata nel PC. La prima volta che si attiva FaceID verrà avviata una procedura guidata per la configurazione.La terza sezione è Casella degli strumenti e mostra 28 ulteriori strumenti suddivisi in 4 categorie che è possibile installare per il tuning del sistema. Quelli indicati con la sigla Pro sono a pagamento, mentre gli altri si possono scaricare gratuitamente.L'ultima scheda è Centro Azioni dov'è possibile visualizzare una serie di suggerimenti sui programmi da installare per la sicurezza e le performance del PC, oltre agli aggiornamenti software da eseguire per i programmi più importanti.Anche nella versione Free, Advanced SystemCare 10 è una suite apprezzabile. Offre tutti gli strumenti necessari per ottimizzare e velocizzare il sistema operativo correggendo i problemi più comuni senza dover agire manualmente. L'interfaccia è in italiano e intuitiva: facile da padroneggiare anche per chi non ha dimestichezza con strumenti del genere.Volendo passare alla versione Pro, che offre strumenti di analisi più approfonditi e ottimizzazione in tempo reale, occorrono 19,99 euro per acquistare la licenza annuale che consente l'installazione su 3 PC.Carla Felicetti